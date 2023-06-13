Beşiktaş, Gizem Güreşen'i renklerine bağladı

Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli voleybolcu Gizem Güreşen'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydi
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Gizem Güreşen'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giydi.