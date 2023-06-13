Beşiktaş, Gizem Güreşen'i renklerine bağladı Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, milli sporcu Gizem Güreşen'i kadrosuna kattı.

Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli voleybolcu Gizem Güreşen'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Gizem Güreşen'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giydi.