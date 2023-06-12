Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ekaterina Efimova'yı transfer etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon olarak gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazılar, 29 yaşındaki voleybolcu Ekaterina Efimova'yı renklerine bağladığını duyurdu.
"Efimova'ya şanlı formamız altında başarılar dileriz"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, kariyerinde Dinamo Krasnodar, Dinamo Moskova ve Leningradka Saint Petersburg formaları giyen 29 yaşındaki sporcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ekaterina Efimova'ya şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.