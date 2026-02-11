Beşiktaş, Lorenzo Micelli ile sözleşme yeniledi

- Beşiktaş, başantrenör Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.
- Kulüp, İtalyan antrenörle önemli başarılara ulaşmayı hedefliyor.
- Lorenzo Micelli, Beşiktaş kadın voleybol takımının başında kalacak.
Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İNANÇ VURGUSU
Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.