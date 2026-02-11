Abone ol: Google News

Beşiktaş, Lorenzo Micelli ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, İtalyan başantrenör Lorenzo Micelli'yle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 19:29
  • Beşiktaş, başantrenör Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.
  • Kulüp, İtalyan antrenörle önemli başarılara ulaşmayı hedefliyor.
  • Lorenzo Micelli, Beşiktaş kadın voleybol takımının başında kalacak.

Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İNANÇ VURGUSU

Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.

