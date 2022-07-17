Brezilya - İtalya Milletler Ligi final maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya - İtalya Milletler Ligi final maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milletler Ligi final maçında Brezilya ve İtalya maçı bugün saat kaçta oynayacak ve maçı hangi kanal yayınlayacak? İşte cevabı..

Ankara'da devam eden Milletler Ligi final maçları bugün sona erecek.Brezilye ve İtalya'nın altın madalya için mücadele edeceği final maçının zamanı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

İtalya'ya yarı finalde elenen milli takımımızın üçüncülük maçına çıkacağı Milletler Ligi bugün oynanacak iki maç ile sona eriyor.Filenin Sultanları saat 15.00'te Sırbistan ile üçüncülük maçı oynayacak.

Büyük heyecana sahne olacak Brezilya - İtalya final maçının detayları voleybol severler tarafından merak konusu oldu.İşte maçın detayları..

Brezilya - İtalya maçı ne zaman?

Milletler Ligi'nde finale kalmayı başaran Brezilya ve İtalya final maçında karşı karşıya gelecek.Bu büyük maç 17 Temmuz (bugün) saat 18.30'da başlayacak.Ankara'da oynanacak maç TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.