Çağla Çiçekoğlu yeniden Türk Hava Yolları'nda!
Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden olan Türk Hava Yolları'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, pasör oyuncusu Çağla Çiçekoğlu'nun takıma geri döndüğünü duyurdu.

"TAKIMIMIZLA NİCE BAŞARILAR YAŞAMASINI DİLİYORUZ"

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Daha önce de kulübümüzde forma giyen başarılı pasör Çağla Çiçekoğlu, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Çağla Çiçekoğlu’na ‘Yeniden ailemize hoş geldin’ diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz.