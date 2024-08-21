Çağla Çiçekoğlu yeniden Türk Hava Yolları'nda! Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda tecrübeli pasör Çağla Çiçekoğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden olan Türk Hava Yolları'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, pasör oyuncusu Çağla Çiçekoğlu'nun takıma geri döndüğünü duyurdu.

"TAKIMIMIZLA NİCE BAŞARILAR YAŞAMASINI DİLİYORUZ"

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şöyle denildi: