CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 temsilcimiz birden yer alacak
Haber Merkezi

Kadın voleybolunun Avrupa'daki bir numaralı turnuvası olan  Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekipleri tarih yazdı.

Çeyrek final serisi ikinci maçında Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup eden turnuvada üst üste 11. kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 temsilcimiz birden yer alacak

Eczacıbaşı da rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yenerek yarı final biletini kaptı.

Son olarak çeyrek final rövanşında Imoco Volley deplasmanından istediğini alarak döndü ve diğer temsilcilerimize katıldı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 temsilcimiz birden yer alacak

Şampiyona tarihinde ilk kez 3 Türk takımı birden adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final eşleşmeleri

Fenerbahçe yarı finalde bir başka Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.

Federasyon Başkanı'ndan tebrik paylaşımı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, temsilcilerimizin tarihi başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katladı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 temsilcimiz birden yer alacak