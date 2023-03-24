CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 temsilcimiz birden yer alacak CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan temsilcilerimiz Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve VakıfBank aynı anda yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi

Kadın voleybolunun Avrupa'daki bir numaralı turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekipleri tarih yazdı.

Çeyrek final serisi ikinci maçında Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank turnuvada üst üste 11. kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

Eczacıbaşı da rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yenerek yarı final biletini kaptı.

Son olarak Fenerbahçe çeyrek final rövanşında Imoco Volley deplasmanından istediğini alarak döndü ve diğer temsilcilerimize katıldı.

Şampiyona tarihinde ilk kez 3 Türk takımı birden adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final eşleşmeleri

Fenerbahçe yarı finalde bir başka Türk takımı VakıfBank ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczacıbaşı, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşti.

Federasyon Başkanı'ndan tebrik paylaşımı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, temsilcilerimizin tarihi başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katladı.