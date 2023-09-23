Daniele Santarelli: Mükemmel bir yaz geçirdik A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Japonya karşılaşmasının ardından konuştu.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Santarelli, "Öncelikle çok mutluyum. Japonya'ya karşı oynamak kolay değil. Ev sahibi olduğunda oynamak daha zordu. Bir set geçtikten sonra oyun tarzlarına adapte olduk. Dünyanın en iyi takımlardan birisi. Oyuncularım saha içinde konsatrasyonlarını kaybetmedi. Mükemmel voleybol oynadık." dedi.

"Gerçekten mükemmel bir yaz oldu"