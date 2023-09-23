Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda tarihi altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde de yenilmezliğini sürdürdü.
Filenin Sultanları Japonya'yı da yenerek altı da altı yaptı ve Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.
Üst üste 21. zafer
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya'yı 3-1 yenerek 6’da 6 yaptı.
Bu galibiyetle elemelerde namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, üst üste de 21. zaferine ulaştı.
Setler
1. SET SONUCU: Japonya 25-22 Türkiye
2. SET SONUCU: Japonya 22-25 Türkiye
3. SET SONUCU: Japonya 24-26 Türkiye
4. SET SONUCU: Japonya 12-25 Türkiye
16 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül Salı
Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül Çarşamba
Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül Cuma
Türkiye 3–0 Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye 3 –1 Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye – Belçika