Filenin Sultanları Japonya'yı da yenip Paris'i garantiledi Filenin Sultanları, gruptaki en büyük rakibi Japonya'yı da 3-1 mağlup edip Paris Olimpiyatları'nı garantiledi.

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ensonhaber.com

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda tarihi altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde de yenilmezliğini sürdürdü.

Filenin Sultanları Japonya'yı da yenerek altı da altı yaptı ve Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.

Üst üste 21. zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya'yı 3-1 yenerek 6’da 6 yaptı.

Bu galibiyetle elemelerde namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, üst üste de 21. zaferine ulaştı.

Setler

1. SET SONUCU: Japonya 25-22 Türkiye

2. SET SONUCU: Japonya 22-25 Türkiye

3. SET SONUCU: Japonya 24-26 Türkiye

4. SET SONUCU: Japonya 12-25 Türkiye

16 Eylül Cumartesi

Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül Pazar

Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül Salı

Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül Çarşamba

Türkiye 3-1 Arjantin

22 Eylül Cuma

Türkiye 3–0 Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye 3 –1 Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika