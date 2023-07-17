Devlet Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik mesajı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda da zirvenin yeni sahibi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çin'i yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

Bahçeli: Başarıların devamını temenni ediyorum

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımı'nı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, federasyon yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveye oturan Filenin Sultanları'na başarılarının devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.