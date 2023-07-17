Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında ilk basamağa çıktık

Çekişmeli geçen mücadelede, etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

Arlington'da, College Park Center Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada en skorer oyuncu 26 sayı ile Melissa Teresa Vargas oldu.

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle birlikte dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı.

Millilerimiz, ilk seti 25-22'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlılar ikinci sette ise ritmini kaybetti. Seti 25-22'lik skorla kazanan Çin, mücadelede durumu 1-1 yaptı.

Filenin Sultanları, üçüncü sette üstün bir oyun sergiledi. Seti 25-19 kazanan A Milliler, müsabakada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-16 mücadeleyi de 3-1 kazanarak FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018'de düzenlenen turnuvanın ardından ikinci kez Milletler Ligi'nde final heyecanı yaşadı. Çin'i deviren Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

Setler

1. Set sonucu: 22 - 25 (Türkiye lehine)

2. Set sonucu: 25 - 22 (Çin lehine)

3. Set sonucu: 19 - 25 (Türkiye lehine)

4. Set sonucu: 16 - 25 (Türkiye lehine)