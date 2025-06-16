Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı sona erdi

İHA

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı müsabakaları, oynanan final maçları ile tamamlandı.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva, sadece sporseverleri değil, yerli ve yabancı turistleri de sahillere çekti.

Beş gün süren organizasyonda kıyasıya mücadele eden takımlar, hem yüksek performansları hem de fair-play ruhuyla izleyenlerden tam not aldı.

KADINLARDA ZAFER İSVİÇRELİ KARDEŞLERİN

Kadınlar finali, İsviçreli kardeşler Anouk Verge ve Zoe Verge ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Orsi Toth ikilisi arasında oynandı.

Mücadeleye etkili başlayan İsviçreli sporcular, setlerde 2-1 üstünlük sağlayarak zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve Alanya etabının şampiyonu oldu.

Üçüncülük ise turnuva boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Fransa ekibinin oldu.

ERKEKLER FİNALİ ADETA NEFES KESTİ

Erkekler kategorisinde ise final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Çekya'dan Ondrej Perusic ve David Schweiner ikilisi, finalde Fransa temsilcileri Téo Rotar ve Arnaud Gauthier-Rat ile karşı karşıya geldi.

Tempolu geçen mücadelede Çek sporcular üstün oyunlarıyla dikkat çekti ve rakiplerine set şansı tanımadan 2-0'lık net bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük ise turnuvanın en favori takımı Brezilya ekibinin oldu.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Turnuvayı hatasız bir şekilde noktaladıklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçeliki, şunları dedi: