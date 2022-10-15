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DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ! Brezilya-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ! Brezilya-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün oynanacak Brezilya-Sırbistan maçı ile final yapacak.Peki final maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?