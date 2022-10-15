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- DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ! Brezilya-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ! Brezilya-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün oynanacak Brezilya-Sırbistan maçı ile final yapacak.Peki final maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 15.10.2022 - 17:21
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçı için geri sayım başladı.Final mücadelesinde Brezilya ile Sırbistan karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde ABD'ye yenilerek elendiği 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Şampiyona bugün oynanacak Brezilya-Sırbistan final maçı ile sonra erecek.Final maçına sayılı saatler kala maçın başlayacağı saat ve maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Peki final maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilen detayları..
Final maçı bugün oynanacak
Brezilya-Sırbistan final maçı bugün saat 21.00'de oynanacak.Final maçı TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlancak.