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    Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

    24 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri ilk maçta Çin'e set vermedi.A Milli takımımızın gruptaki ikinci rakibi İtalya olacak..
    • 27.08.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 14:24
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    Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor.Filenin Efeleri E grubunda yer aldığı turnuvanın ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

    A Milli takımımızın gruptaki diğer rakipleri ise İtalya ve Kanada oldu.İlk maçtan kayıpsız ayrılan Filenin Efeleri gruptaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

    Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Milli takımımız, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği dev organizasyonda E grubunda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile mücadele edecek.

    Millilerimizin İtalya ile oynayacağı maçın tarihi merak konusu oldu.İşte Dünya Şampiyonası grup aşamsındaki ikinci maçımızın detayları..

    Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak?

    A Milli Erkek Voleybol Takımımız E grubundaki ikinci maçında İtalya ile 29 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15’te karşılaşacak. Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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