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Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 27.08.2022 - 14:13
- Güncelleme : 27.08.2022 - 14:24
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor.Filenin Efeleri E grubunda yer aldığı turnuvanın ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.
A Milli takımımızın gruptaki diğer rakipleri ise İtalya ve Kanada oldu.İlk maçtan kayıpsız ayrılan Filenin Efeleri gruptaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.
Milli takımımız, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği dev organizasyonda E grubunda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile mücadele edecek.
Millilerimizin İtalya ile oynayacağı maçın tarihi merak konusu oldu.İşte Dünya Şampiyonası grup aşamsındaki ikinci maçımızın detayları..
Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız E grubundaki ikinci maçında İtalya ile 29 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15’te karşılaşacak. Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.