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- Dünya Şampiyonası Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dünya Şampiyonası Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri E grubu son maçında Kanada ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..
- 30.08.2022 - 09:42
Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol takımımız gruptaki ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Filenin Efeleri grupta oynadığı ilk maçta Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Millilerimiz gruptaki son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.Voleybolseverler bu maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya mağlup olan millilerimiz Kanada karşısında mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.Peki kritik maç ne zaman oynanacak?İşte cevabı..
Türkiye - Kanada maçı ne zaman oynanacak?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız E grubundaki üçüncü ve son maçında Kanada ile 31 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’te karşılaşacak. Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.