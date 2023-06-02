Ebrar Karakurt, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya'nın Novara takımında forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu.

İlk yurt dışı deneyimini İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt, kariyerini Rusya'da sürdüreceğini açıkladı.

"Yeni bir bölüm başlıyor"

Sosyal medya hesabından; "Yeni bir bölüm başlıyor." paylaşımıyla Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştığını açıkladı.

Ayrıca Rus ekibi de, başarılı pasör çaprazını kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe "Hoş Geldin" mesajı verildi.

Yıllık 800 bin dolar kazanacak

Yıldız voleybolcunun, Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

İtalyan ekibi Novara ile 2022 - 2023 sezonunda etkileyici bir performans ortaya koyan Ebrar Karakurt, ürettiği 510 sayıyla normal sezonun en skorer ismi olmuştu.