Eczacıbaşı, Anna Nicoletti'yi renklerine bağladı Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, Anna Nicoletti'yi transfer ettiğini duyurdu.

AA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı 28 yaşındaki Anna Nicoletti'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş etkili bir sporcuyu aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Büyük hedefleri olan kulüplerin seviyesinde voleybol oynadığı kanıtlanmış bir ismi kadromuzda gördüğümüz için heyecanlıyız. Önümüzdeki sezon katkısına oldukça ihtiyacımız olacak. Sporcumuza aramıza hoş geldin diyoruz.

"Savaşmak için sabırsızlanıyorum"

Eczacıbaşı'na transfer olduğu için onur duyduğunu belirten Nicoletti, şu sözleri sarf etti:

Bu büyük kulübün ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Güçlü oyuncularla oynayacağım yüksek seviyedeki voleybolun bir parçası olacağım için heyecanlıyım. Sezonun neler getireceğini görmek ve hedeflerimiz için savaşmak için sabırsızlanıyorum.

Sezonun en skorer ismi oldu

Kariyeri boyunca sırasıyla Club Italia, Imoco Volley Conegliano, Saugella Team Monza, Imoco Volley Conegliano, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Lardini Filottrano, Aydın Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Nicoletti, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023'ün normal sezonunu en skorer oyuncu olarak tamamladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)