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    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu

    Kadınlar CEV Kupası finalinde MTV Stuttgart karşısında 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 22:53
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    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

    ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

    CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul’da 3-1 mağlup eden termsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 2-0 kazanarak CEV Kupası’nın 2021-2022 sezonu şampiyonu olmayı başardı.

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #1

    KUPAYI İKİNCİ KEZ KAZANDILAR

    Daha önce iki kez FIVB Dünya şampiyonluğu, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir kez de Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı, CEV Kupası’nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanmış oldu.

    Ayrıca 2022 CEV Kupası, Eczacıbaşı Spor Kulübü müzesindeki 80. kupa olarak tarihe geçti.

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #2

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #3

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #4

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #5

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #6

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #7

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #8

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #9

    Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçını kazanarak şampiyon oldu #10


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