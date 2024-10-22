Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmanın tamamında oyun üstünlüğü elinden bırakmayan turuncu-beyazlılar, rakibini 25-10, 25-13, 25-11‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Sinead Jack-Kısal, 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 11 sayıyla Tijana Boskovic galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da kendi evinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

"SEZONUN BAŞINDAN BERİ OYNADIĞIMIZ EN İYİ OYUN"

Takımın başarılı oyuncularından Tijana Boskovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Bugün sezonun başından beri oynadığımız en iyi oyunu oynadık. Çok fazla hata yapmadık ve taktiksel açıdan kendi seviyemizi korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçından önce bizim için iyi bir hazırlık oldu. Derbiye hazırlanmak için birkaç günümüz daha var. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz"