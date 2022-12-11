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    Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede

    Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede

    Kadın voleybol takımlarının son yıllarda aldığı sonuçların baz alınarak yapılan listede Eczacıbaşı Dynavit 4 bin 938 puanla zirvede yer alıyor.
    • 11.12.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 00:13
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    Dünyada kadın voleybol kulüplerinin turnuvalarda aldığı sonuçlar ve bu organizasyonlarda alınan derecelerin farklı katsayıları ile oluşturulan listede Türkiye’nin başarılı kadın voleybol kulüpleri de ilk sıralarda kendilerine yer buldu.

    Eczacıbaşı ilk sırada

    İHA'nın haberine göre, 2022 CEV Kupası şampiyonu ve bu sezonun Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit listede zirvede bulunurken, geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada yer alıyor. En iyi voleybol kulüpleri arasında Fenerbahçe (2796.65 puan) 10. sırada yer alırken, Galatasaray(2713.45 puan) 11. sırada bulunuyor.

    Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede #1

    En başarılı 10 kulübün puan sıralaması şöyle:

    Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) 4938.45 puan
    Dinamo Moskova (Rusya) 4634.50 puan
    Uralochka-NTMK (Rusya) 4265.85 puan
    Vakıfbank (Türkiye) 3970.05 puan
    SSC Palmberg Schwerin (Almanya) 3393.13 puan
    RC Cannes (Fransa) 3130 puan
    CSKA Moskova (Rusya) 3015.10 puan
    USC Münster (Almanya) 2890.84
    Kızılyıldız (Sırbistan) 2878.14 puan
    Fenerbahçe (Türkiye) 2796.65 puan

    Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede #2

    Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede #3


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