Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında sürprize izin vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Eczacıbaşı, 3-0'lık skorla kazandı.
79 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı: Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Plummer, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Gray, Nicoletti)
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Melisa Bükmen, Gizem Türegün)
Setler: 25-16, 25-15, 25-18
Süre: 79 dakika (25, 26, 28)
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