Eczacıbaşı, turu İstanbul’a bıraktı
İHA

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı, A. Carraro Imoco Conegliano ile deplasmanda karşılaştı.

Tur şansı İstanbul'a kaldı

Eczacıbaşı rakibine 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)