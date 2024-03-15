Eczacıbaşı, turu İstanbul’a bıraktı

İHA
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı, A. Carraro Imoco Conegliano ile deplasmanda karşılaştı.
Tur şansı İstanbul'a kaldı
Eczacıbaşı rakibine 3-2 yenilerek tur şansını İstanbul'a bıraktı.
Eczacıbaşı Dynavit - A. Carraro Imoco Conegliano yarı final ikinci karşılaşması, 20 Mart Çarşamba günü, saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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