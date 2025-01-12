Eczacıbaşı, Zerenspor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki 13. galibiyetine imza atarken, Zerenspor ise 6. kez mağlup oldu.

ECZACIBAŞI, EVİNDE KAZANDI

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kisal (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)

Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Ünal, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Yasemin Şahin, Fabris, Kochurina)

Setler: 25-18, 23-25, 25-10, 25-19

Süre: 102 dakika (24, 32, 20, 26)