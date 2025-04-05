Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe, Kupa Voley'de şampiyon oldu

AA & Ensonhaber

2025 Kadınlar Kupa Voley final maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Alınan bu skorla birlikte sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşma arka arkaya sayılarla başlasa da Fenerbahçe öne geçti ve 1. setin büyük kısmında üstünlüğünü korudu. Eczacıbaşı setin son anlarında skoru ele alsa da Fenerbahçe ilk seti önde kapatmayı bildi. Sarı-lacivertliler maçın 1. setinde 26-24'lük skorla üstün geldi ve karşılaşmada durum 1-0 oldu.

Eczacıbaşı güçlü oyunuyla 2. sette üst üste sayılar üretti ancak iyi başladığı sette üstünlüğünü koruyamadı. Fenerbahçe bulduğu arka arkaya sayılarla oyunda kalmayı bildi. Sarı-lacivertliler 2. setteki 25-22'lik skorla durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe , ilk setten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü mücadelenin 3. setini ise 28-26'lık skorla önde kapattı ve Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp bu sonuçla Kadınlar Kupa Voley'de zafere ulaştı.

Fenerbahçe arka arkaya 2. kez toplamda ise 5. kez Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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