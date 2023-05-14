Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak Efeler Ligi'nde Halkbank 10. şampiyonluk, Ziraat Bankkart ise üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmek için 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin 5. maçına çıkacak.

AA

Voleybol Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 5. ve son maçı yarın yapılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Halkbank 10. şampiyonluğunun peşinde

Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, Ziraat Bankkart'ı geçerek 10. kez şampiyon olmak istiyor.

Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.