Elif Şahin ve Saliha Şahin, 'İyilik Elçileri' oldu

İHA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan Elif Şahin ve Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda kariyerine devam eden Saliha şahin, kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen Koruncuk Vakfı’nın 'İyilik Elçileri' oldu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Elif Şahin, İyilik Elçisi olması üzerine, şunları dedi:

Çok heyecanlıyım. Kız çocuklarının gelişim sürecinde onları desteklemekten mutluluk duyuyorum. Bu süreçte onlara beraber mükemmel hikayelere imza atacağız.

"ONUR DUYUYORUM"

Saliha Şahin ise, şu ifadeleri kullandı: