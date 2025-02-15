Fenerbahçe, Akkuş Belediyespor karşısında hata yapmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Fenerbahçe: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Yılmaz Üner, Karyagin)
Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Emre Çevik (Ozan Ataseven, Muhammet Aray, Umut Durur, Berkün Eber Üstündağ, Goncalves, Ali Eren Öztürk, Egecan Avcıl)
Setler: 25-15, 25-12, 25-22
Süre: 72 dakika (22, 23, 27)
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