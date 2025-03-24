Fenerbahçe, Arkas Spor'u kupanın dışına itti

AA & Ensonhaber
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, finalde yarın saat 15.30'da Halkbank ile karşılaşacak.
123 DAKİKA SONUNDA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Yılmaz Üner, Karyagin)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)
Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30
Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)
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