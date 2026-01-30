Fenerbahçe, Benfica'ya set vermedi

Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 01:10
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz'in Benfica ekibine konuk oldu.

Benfica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip geldi.

FENERBAHÇE, ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI

Bu sonuçla Fenerbahçe, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi ve çeyrek final bileti aldı.

Son sıradaki Benfica ise 4. yenilgisini yaşadı.

