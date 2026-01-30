Fenerbahçe, Benfica'ya set vermedi

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica'yı 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi.
- Benfica ise 4. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz'in Benfica ekibine konuk oldu.
Benfica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip geldi.
FENERBAHÇE, ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI
Bu sonuçla Fenerbahçe, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi ve çeyrek final bileti aldı.
Son sıradaki Benfica ise 4. yenilgisini yaşadı.