Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermeden kazandı

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Sultanlar Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE, ETKİLİ SMAÇLARLA ZAFERE ULAŞTI

Fenerbahçe, çok etkili servisler attığı mücadelede rakibin oyun düzenini bozdu ve etkili smaçlarıyla sayı üreterek karşılaşmayı kazandı.

Maçın yıldızı olan Melissa Vargas, 24 sayı üretti.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 5 maçını da set vermeden kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 87 dakika (23, 28, 36)