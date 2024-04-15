Fenerbahçe, Eczacıbaşı karşısında seriyi 2-1'e getirdi Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin 3. maçında evinde Eczacıbaşı'nı 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazanarak final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımından sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ile takip etti.

Fenerbahçe, maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk molaya 8-4 üstün girdi. Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarda etkili olan sarı-lacivertliler, Eda Erdem'in kazandırdığı ace sayısıyla skoru 14-9'a getirdi. İkinci molaya da 18-12 önde giren Fenerbahçe, ilk seti 25-18 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, skoru 2-0'a getirdi

Müsabakanın ikinci setine Eda Erdem'in sayılarıyla giren Fenerbahçe, Vargas'ın sayısıyla 6-2 üstünlüğü yakaladı. Drca'nın ace sayısıyla ilk molaya 7-2 önde giden sarı-lacivertliler, mola dönüşünde farklı 10 sayıya kadar çıkardı: 17-7. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, ikinci seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe, set vermeden kazandı

Fenerbahçe, mücadelenin üçüncü setine 5-0'lık seriyle başladı. Mola dönüşünde toparlanan Eczacıbaşı, hücumda Boskovic ile tehdit oluştururken savunmada da bloklarda etkili oldu ve farkı 1 sayıya indirerek skoru 9-8'e getirdi. Konuk ekip, Hande ve Elif'in çaprazdan hücumlarıyla 12-12'de skoru eşitlemeyi başardı. Jack-Kisal'ın smacıyla ilk kez öne geçen (14-15) misafir takım, molaya da 20-18 önde girdi. Mola dönüşü Eda Erdem ve Vargas ile skoru eşitleyen Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nın hücumdan boş dönmesiyle tekrar öne geçti: 21-20. Vargas'ın smacıyla skoru 22-20'ye getiren sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

Dördüncü maç 18 Nisan Perşembe günü

Serinin dördüncü maçı 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı ev sahipliğinde saat 18.00'de yine aynı salonda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.