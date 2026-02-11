Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor

- Fenerbahçe, voleybol kaptanı Eda Erdem'in sözleşmesini uzatacak.
- Eda Erdem'in kariyerinin taçlandırılacağı imza töreni 13 Şubat'ta düzenlenecek.
- Tören, başkan Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.
İMZA TÖRENİ YAPILACAK
Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.