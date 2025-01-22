Fenerbahçe, Neptunes'i devirdi

AA & Ensonhaber
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Neptunes karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Grubunu namağlup lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükseldi.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Fenerbahçe: Vuchkova, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge)
Neptunes: Powell, Jansen, Nilsson, Bennett, Bah, Robinson (Giardino, Ratahiry, Vidaller, Chameaux, Delic, Davai)
Setler: 25-15, 25-13, 25-16
Süre: 66 Dakika (21, 20, 25)
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