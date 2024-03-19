Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda etti
ensonhaber.com

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırladı.

Temsilcimiz 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup etti ve altın sete geçildi.

Altın setin son bölümünde skor üstünlüğünü eline alan İtalyan ekibi seti 15-11'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet: 3 - Allianz Vero Volley: 1

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

Fenerbahçe: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz, Stysiak

Vero Volley: Rettke, Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute (Castillo, Prandi, Malual, Heyrman, Daalderop, Candi

Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23

Altın set: 11-15