Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda etti

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırladı.
Temsilcimiz 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup etti ve altın sete geçildi.
Altın setin son bölümünde skor üstünlüğünü eline alan İtalyan ekibi seti 15-11'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.
Fenerbahçe Opet: 3 - Allianz Vero Volley: 1
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
Fenerbahçe: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz, Stysiak
Vero Volley: Rettke, Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute (Castillo, Prandi, Malual, Heyrman, Daalderop, Candi
Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23
Altın set: 11-15
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