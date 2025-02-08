Fenerbahçe, TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde TÜRŞAD ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marco, Alexis, Nicola Gjorgiev, Enes Atlı, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Fenerbahçe: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 19-25, 18-25, 21-25
Süre: 84 dakika (23, 27, 34)
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