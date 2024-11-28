Fenerbahçe'de Slobodan Kovac dönemi başladı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Slobodan Kovac'ı getirdiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Sırp Başantrenör Slobodan Kovac'a 'ailemize hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Açıklamada, 2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan deneyimli çalıştırıcının, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Erkek A Milli Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüttüğü bilgisi verildi.
Kovac'ın 2019 yılında ise ‘CEV Yılın Koçu’ ödülünün de sahibi olduğunun vurgulanan açıklamada, 1967 doğumlu antrenörün son olarak Halkbank'ı çalıştırdığı kaydedildi.
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