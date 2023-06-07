Fenerbahçe'de Stefano Lavarini dönemi başladı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, Zoran Terzic ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin getirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. Stefano Lavarini'ye 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."
Polonya Milli Takımı'nda da görev alıyor
Kariyerinde son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'yı çalıştıran Lavarini, geçtiğimiz yıldan beri Polonya Kadın Milli Takımı'nın başında bulunuyor.