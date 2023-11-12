Fenerbahçe'den müthiş dönüş! Derbide Galatasaray'ı yendiler

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Efeler Ligi'nin 6. haftasında dev bir mücadele yaşandı. Umut Çakır'ın ekibi Galatasaray ile Kerem Eryılmaz'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, derbi maçında karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Konuk ekip Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı karar setine taşıyarak, ezeli rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Setler: 35-33, 25-19, 21-25, 15-25, 15-17
Fenerbahçe, serisini sürdürdü
Alınan bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe, 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise haftayı 3. sırada noktaladı.
Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Ziraat Bankası'nı konuk ederken, Galatasaray deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak.
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