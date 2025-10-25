Fenerbahçe'nin yeni voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kulübü'nün voleybol şubesinde yeni bir dönem başladı.

Erkek ve kadın voleybolunda faaliyet gösteren Fenerbahçe'nin şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu'nda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübü'nün yeni voleybol şube direktörü oldu.