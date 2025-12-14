File derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş'ı Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 3-0 yendi.
- Maç, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray, üstün bir performans sergileyerek setleri 25-20, 25-20 ve 25-11 aldı.
Sultanlar Ligi'nin 11. haftası dev bir maça sahne oldu.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
81 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)
Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)
Setler: 25-20, 25-20, 25-11
Süre: 81 dakika (27, 28, 26)