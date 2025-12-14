Abone ol: Google News

File derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 20:46
Sultanlar Ligi'nin 11. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray: Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yasemin Güveli)

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Demirel, Sczzurowska, Kurilo, Ceren Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Zeynep Üzen, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Merve Tanıl)

Setler: 25-20, 25-20, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 28, 26)

