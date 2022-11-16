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    FİLEDE DERBİ: Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Sultanlar Ligi'nde 5.haftada karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank maçının detayları belli oldu. Peki Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 12:26
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    FİLEDE DERBİ: Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Sultanlar Ligi'nde 5.hafta devam ediyor.

    Filenin derbi maçı Eczacıbaşı-Vakıfbank, bu hafta karşı karşıya gelecek.

    Hande Baladın, Bosjkovic, Simge Aköz'lü Eczacıbaşı Dynavit; Zehra Güneş, Egonu, Gabi'li Vakıfbank SK'yı konuk edecek.

    Voleybol severlerin ilgiyle takip ettiği maçın detayları netleşti. Spor tutkunları "Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda?" gibi bilgileri araştırıyor.

    Peki Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları...

    Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Eczacıbaşı-Vakıfbank karşılaşması 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

    FİLEDE DERBİ: Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #1


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