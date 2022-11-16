Haberler

Voleybol Haberleri

FİLEDE DERBİ: Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLEDE DERBİ: Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Sultanlar Ligi'nde 5.haftada karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank maçının detayları belli oldu. Peki Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?