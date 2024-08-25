Filenin Efeleri, Danimarka'ya mağlup oldu

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Middelfart şehrindeki oynanan maçta Türkiye, rakibine 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle mağlup oldu.
SIRADAKİ MAÇIMIZ MACARİSTAN'A KARŞI
Milli takım, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.
MAÇ 97 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Lillebeltshallen
Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Salvis Kurtiss (Letonya)
Danimarka: Madsen, Mikelsons, Jensen, Kjaer, Hesselholt, Jacobsen (Hjorth, Dahl, Hoff, Nielsen, Brinck)
Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Caner Ergül, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Efe Bayram)
Setler: 25-23, 25-23, 27-25
Süre: 97 dakika (31, 32, 34)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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