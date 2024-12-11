Filenin Efeleri'nin 2025 Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.
Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
MİLLİLER, 3 ÜLKEDE MAÇLARA ÇIKACAK
Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya’da mücadele edecek.
İLK 8'DE YER ALANLAR FİNALLERE YÜKSELECEK
16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN MİLLETLER LİGİ'NDEKİ GRUPLARI
1. hafta (Xi’an, Çin)
Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda
2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)
Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna
3. hafta (Chiba, Japonya)
Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya
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