Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile final karşılaşmasını kaybederek Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

Akdeniz Oyunları'nda ikinci olduk

AA'nın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.