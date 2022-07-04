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    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

    Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile final karşılaşmasını kaybederek Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
    • 04.07.2022 - 23:39
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    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

    Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

    Akdeniz Oyunları'nda ikinci olduk

    AA'nın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları nda ikinci oldu #1

    Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları nda ikinci oldu #2


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