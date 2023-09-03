Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maçta Milliler, 3-2'lik skorla Avrupa Şampiyonu oldu.

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ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez final oynayan Filenin Sultanları, 2019’daki finalde 3-2 kaybettiği Sırbistan’ı bu defa aynı skorla devirmeyi başardı ve Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını elde etti.

Bu yıl Milletler Ligi’nde de ilk zaferine ulaşan ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonu Sırbistan'ın 3 kez kazandığı Avrupa şampiyonalarında daha önce 2 gümüş, 3 bronz almıştı.

Milli Takım, buraya gelirken yarı finalde de son Avrupa şampiyonu İtalya'yı saf dışı bırakmıştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçı kazandık

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk setini Sırbistan 27-25 aldı.

Smaçlardaki etkinliğini yükselterek başladığı 2. seti Melissa Vargas'ın ace almasıyla 25-21 noktalayan milliler, üçüncü sette ritmini koruyamadı.

25-22 ile yeniden öne geçen Sırbistan'a dördüncü sette şans tanımayan Sultanlar, 25-22 ile karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Son sette konsantrasyonunu tavana yükselten millilerimiz, seti 15-13, maçı da 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Vargas 41 sayıyla maça damgasını vurdu

Milli formayla en yüksek skor ürettiği maçı oynayan Melissa Vargas final akşamında takımımızın hanesine tam 41 sayı yazdırdı.

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Santarelli bir zafer daha kazandı

2019'daki Avrupa şampiyonası finalinde Türkiye'nin başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti bu kez finale Sırbistan'ın başında çıktı.

Sırbistan'ı dünya şampiyonluğuna taşıyan Daniele Santarelli ise millilerimizin başında Milletler Ligi'nin ardından kısa sürede bir zafer daha kazandı.

TÜRKİYE 3- 2 SIRBİSTAN

1. set sonucu: Türkiye 25-27 Sırbistan

2. set sonucu: Türkiye 25-21 Sırbistan

3.set sonucu: Türkiye 22- 25 Sırbistan

4. set sonucu: Türkiye 25-22 Sırbistan

5. set sonucu: Türkiye 15-13 Sırbistan