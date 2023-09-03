Melissa Vargas, 41 sayıyla Avrupa şampiyonluğunun mimarı oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.
Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.
Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.
Vargas'tan 41 sayı
Turnuva boyunca başarılı performansıyla öne çıkan Melissa Vargas, finalde de harika işler yaptı.
Daha önce iki defa kaybettiğimiz finali ilk kez kazanmamızda 23 yaşındaki yıldız voleybolcu büyük rol oynadı.
Final maçında tam 41 sayı atan Melissa Vargas, inanılmaz performansıyla alkış toplarken Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) da seçildi.