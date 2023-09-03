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Melissa Vargas, 41 sayıyla Avrupa şampiyonluğunun mimarı oldu Abone Olun

Melissa Vargas, 41 sayıyla Avrupa şampiyonluğunun mimarı oldu Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyluğunu kazandı. Turnuva boyunca inanılmaz işler yapan Melissa Vargas, finalde 41 sayı attı ve kupaya uzanmamızda büyük rol oynadı. 23 yaşındaki yıldız voleybolcu turnuvanın MVP'si seçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Vargas'tan 41 sayı Turnuva boyunca başarılı performansıyla öne çıkan Melissa Vargas, finalde de harika işler yaptı. Daha önce iki defa kaybettiğimiz finali ilk kez kazanmamızda 23 yaşındaki yıldız voleybolcu büyük rol oynadı. Final maçında tam 41 sayı atan Melissa Vargas, inanılmaz performansıyla alkış toplarken Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) da seçildi. Gözden Kaçmasın Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu Haberin Detayları

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