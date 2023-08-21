Filenin Sultanları, Çekya'yı devirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Sultanlar, Düseldorf kentinden oynanan maçın çekişmeli geçen ilk setini 25-23'le aldı. İkinci sette baskın bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-20'yle durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti 25-20 alan Çekya, durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette oyuna ağırlığını koyan Milliler, 25-17'le gülen taraf oldu ve mücadelen 3-1 galip ayrıldı.

Sıradaki rakibimiz Yunanistan

Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Milli Takımımız, sonrasında 24 Ağustos günü Almanya ile TSİ 21:00'de karşılaşacak.

Son 16 turu 26 Ağustos'ta başlayacak

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.