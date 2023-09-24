Filenin Sultanları galibiyeti Erik Dalı ile kutladı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ni namağlup tamamlayarak oyunlara katılım hakkı sağlayan Filenin Sultanları, soyunma odasında Erik Dalı ile eğlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

Olimpiyat Oyunları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Millilerden büyük sevinç

Galibiyet serisini 22 maça çıkaran "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat sevincini doyasıya kutladı.

2012 ve 2020'nin ardından tarihinde 3. kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milliler, soyunma odasında Erik Dalı oynadı.

Büyük bir mutluluk yaşayan milli takımımızın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.