Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerinde Porto Riko'yu set vermeden yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda ilk adımı attı.

Japonya'da oynanan Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 ile geçen Milli Takım, üst üste 16. galibiyetini aldı.

Olimpiyatlara nasıl katılırız?

Setler: 25-19, 25-16, 25-14

Elemelerde gruplarında ilk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Sultanlar ilk 2’ye giremese bile 2024 Milletler Ligi ve sonrasında belirlenecek dünya sıralaması ile Paris şansını sürdürecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Grupları şu şekilde:

A Grubu (Çin):

Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya):

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya):

Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da oynayacağı maçların programı şu şekilde:

17 Eylül:

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye - Belçika