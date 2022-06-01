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- Filenin Sultanları set vermedi! Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları set vermedi! Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ikinci maçta Çin'e karşı oynayacak. Peki Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 10:38
Filenin Sultanları sahaya indi, ilk galibiyet geldi.
Ankara'da düzenlenen 2022 Milletler Ligi voleybol turvunasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibi İtalya'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için tüm gücünü ortaya koyan millilerimizin galibiyeti sevinçle karşılanırken, gözler ikinci maça çevrildi.
Türkiye'nin 2. rakibi, Çin oldu.
Peki Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ikinci maçın detayları...
Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin sultanları 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka TRT Spor'dan ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.