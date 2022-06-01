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    Filenin Sultanları set vermedi! Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ikinci maçta Çin'e karşı oynayacak. Peki Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:38
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    Filenin Sultanları set vermedi! Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Filenin Sultanları sahaya indi, ilk galibiyet geldi.

    Ankara'da düzenlenen 2022 Milletler Ligi voleybol turvunasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibi İtalya'yı 3-0 yendi.

    Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı.

    Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için tüm gücünü ortaya koyan millilerimizin galibiyeti sevinçle karşılanırken, gözler ikinci maça çevrildi.

    Türkiye'nin 2. rakibi, Çin oldu.

    Peki Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ikinci maçın detayları...

    Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Filenin sultanları 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Müsabaka TRT Spor'dan ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

    Filenin Sultanları set vermedi! Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #1


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