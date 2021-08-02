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- Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de Rusya'yı 3-2 mağlup etti
Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de Rusya'yı 3-2 mağlup etti
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 10:49
- Güncelleme : 02.08.2021 - 10:57
Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları grubunu 3. sırada bitirdi.
Sultanlarımızın, çeyrek finaldeki rakibi Sırbistan veya Güney Kore olacak.
SET SONUÇLARI
1 SET: RUSYA 25-21 TÜRKİYE
Rusya Filenin Sultanları karşısında 1-0 öne geçti.
2 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE
Milli Takımımız ikinci seti 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı
3 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE
Filenin sultanları setlerde 2-1 öne geçti.
4 SET: RUSYA 25-15 TÜRKİYE
Rusya 4. seti kazandı ve setlerde skor 2-2 oldu
5 SET: RUSYA 10-15 TÜRKİYE