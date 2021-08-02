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    Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de Rusya'yı 3-2 mağlup etti

    Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 10:57
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    Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de Rusya'yı 3-2 mağlup etti

    Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları grubunu 3. sırada bitirdi.

    Sultanlarımızın, çeyrek finaldeki rakibi Sırbistan veya Güney Kore olacak.

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #1

    SET SONUÇLARI

    1 SET: RUSYA 25-21 TÜRKİYE

    Rusya Filenin Sultanları karşısında 1-0 öne geçti.

    2 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE

    Milli Takımımız ikinci seti 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı

    3 SET: RUSYA 23-25 TÜRKİYE

    Filenin sultanları setlerde 2-1 öne geçti.

    4 SET: RUSYA 25-15 TÜRKİYE

    Rusya 4. seti kazandı ve setlerde skor 2-2 oldu

    5 SET: RUSYA 10-15 TÜRKİYE

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #2

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #3

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #4

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #5

    Filenin Sultanları, Tokyo 2020 de Rusya yı 3-2 mağlup etti #6

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